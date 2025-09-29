和歌山市の自宅アパートで2歳の長女を虐待死させたという保護責任者遺棄致死容疑で、和歌山県警に逮捕された建設業・平晴流容疑者（26）と妻の菜々美容疑者（26）。2人は小学校からの同級生という幼なじみで、中学時代の夫は不登校で虚言癖があり、妻は陰気なバレーボール部員だったという。中学校時代から2人をよく知る同級生が集英社オンラインの取材に証言した。 〈画像〉「家族とのこの時間を誰にも邪魔さ