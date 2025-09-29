＜ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン最終日◇28日◇利府ゴルフ倶楽部（宮城県）◇6590ヤード・パー72＞今季序盤から何度も優勝争いに加わりながら、あと一歩で頂点に届かなかったプロ2年目の菅楓華。悲願の初優勝を、大会ホステスプロとして迎える最高の舞台でついに成し遂げた。【写真】大粒の涙を流す菅楓華鮮やかな逆転勝利だった。「優勝はあまり意識せず、きょうはビッグスコアを出すことだけを意識してスタートしまし