＜ライダーカップ最終日◇28日◇ベスページ・ブラックC（ニューヨーク州）◇7352ヤード・パー70＞終わってみればわずかに2ポイント届かず...。7ポイント差を追いかけた米国チームは8マッチ目で力尽きた。【写真】夫人たちの自撮りが美しすぎる最終日のシングルス戦は6勝1敗5分と驚異的な追い上げ、リーダーボードを米国チームが真っ赤で塗りつぶすと米国の主将、キーガン・ブラッドリーは「本当にみんなよく戦った。信じられない