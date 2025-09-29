五島市で、特産品の椿油を昔ながらの製法で作る体験会が開かれました。 体験会には、家族連れなど30人あまりが参加しました。 炒り焼きしたツバキの実を臼や杵を使い、粉の状態にします。 そして 沸騰した鍋で水と油に分離させ、ろ過すると…。 薄い琥珀色をした光沢のある「椿油」が完成しました。 体験会が開かれた五島市三井楽町は、遣唐使船の寄港地として知られていて、椿油は当時、唐に献上された