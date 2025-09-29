◇九州六大学野球秋季リーグ戦優勝決定戦西南大21―2北九大（2025年9月29日福岡・オクゼン不動産スタジアム）西南大が今春に続く2季連続9回目の優勝を決めた。リーグ戦最終週の直接対戦で北九大に連勝し、7勝3敗で首位に並んだ西南大が決定戦を21―2の圧勝で制した。西南大は安川喬矢（4年）の5回満塁アーチなど3本塁打を含め19安打を放つ猛攻で北九大を圧倒。星の差2つリードされていた絶体絶命の状況から、3試合連続で