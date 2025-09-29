公明党前橋市議団は29日、市幹部職員の既婚男性とホテルで複数回面会した小川晶市長に対し「市民が納得できる回答がない限り、早期の辞職を強く要望する」とする見解を示した。議長が集約した各会派の見解に盛り込まれた。