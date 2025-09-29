先週（9月22日週）の値動き：NY金は米利下げ継続に内外地政学リスクの高まりで3,800ドル突破6週続伸、海外高に円安も重なり国内金価格も大幅に最高値更新 先週（9月22日週）のニューヨーク金先物価格（NY金）は、週前半に取引時間中および終値ベースでさらに最高値を更新した。切り上げた水準を週末9月26日まで維持し、この日の終値は3,809.00ドルとなった。週足は前週末比103.20ドル（2.78％）高となり6週連続