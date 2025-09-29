ロシア各地で29日にかけて、ウクライナ軍の無人機攻撃がありました。首都モスクワの近郊では、民家で火災が発生し、6歳の子どもを含む2人が死亡しました。モスクワ州知事は29日、自身のSNSで、ウクライナ軍の無人機4機が撃墜されたと明らかにした上で、モスクワ近郊で民家火災が発生し、76歳の女性と6歳の孫が死亡したと明らかにしました。無人機の残がいが民家に落下し、火災が発生したとみられます。ロシア国防省は29日、夜間に