Ｆ１レッドブルの角田裕毅（２５）に対して、海外ファンの過半数が解雇を望んでいることが明らかになった。角田の去就を巡っては緊急昇格後は低迷が続いているため退団が既定路線だったが、７月に盟友のローラン・メキース代表が就任し、直近のアゼルバイジャン・グランプリ（ＧＰ）で６位と躍進したこともあり、残留も含めてさまざまな観測が飛び交っている。そうした中で、オランダのモータースポーツ専門メディア「レーシ