俳優の佐藤隆太（４５）が２９日、テレビ朝日系「徹子の部屋」に出演。夫婦げんかについて明かす場面があった。同番組には１７年ぶりに出演。前回出演時には独身だった佐藤も、２００９年７月に一般女性と結婚し、現在は３児の父となった。この日は、そんな家族にまつわるエピソードに言及。ＭＣの黒柳徹子から「夫婦げんかをするなんてこともありますか？」と問われると「たまにやっぱりありますね。何か大きなきっかけがあ