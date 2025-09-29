メ～テレ（名古屋テレビ） 9月12日に記録的な大雨で270台以上の車が水につかった三重県四日市市の駐車場で29日、車の搬出作業が始まりました。 四日市市の地下駐車場「くすの木パーキング」では12日夜の記録的な大雨で274台の車が浸水の被害にあい動けなくなりました。 駐車場は地下2階部分が完全に水没し、水で押し流された車が通路を塞いでいました。 駐車場を運営する「ディア四日市」によりますと、29日