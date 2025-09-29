自民党総裁選ではコメを中心とした農業政策も大きな焦点だが、長年コメ問題を取材してきた記者から見ると、各候補の打ち出している政策は具体性に乏しく、先が見えない。足元でコメ価格が再上昇しているのに、バラ色の未来を語ろうとする。「令和の米騒動」にみられる農政の混乱はしばらく続くのかもしれない。新米が出ると再びコメの値段が上がり始めた2025年9月24日、東京・内幸町の日本記者クラブ主催の討論会。記者に「総理に