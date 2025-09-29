鹿児島市内のスーパーマーケットの駐車場に停めてあった車から、現金およそ8万円が入ったショルダーバッグを盗んだ疑いで、鹿児島市内の男が逮捕されました。 窃盗の疑いで逮捕されたのは、鹿児島市の無職の男(46)です。 鹿児島西警察署によりますと、男は今年7月24日の午後2時半ごろ、鹿児島市内のスーパーマーケットの駐車場に鍵をかけずに停めてあった乗用車の車内から、現金約8万