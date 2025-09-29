■これまでのあらすじ“仲間はずれ”にならないことばかりを気にしていた主人公。子どもを産まない友人たちの生き方を見て、自分だけ子どもがいる現実を受け入れられなくなったことも。しかし身近な大切な存在を再認識。自分は“ひとりぼっち”ではなかったのだ。そして守らなければならないと奮起する！■なぜそうなる■話が見えない夫■思っていたより深刻だった■2人は待っていて急に頼もしくなった主人公！すべては自分のせい