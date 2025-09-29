アジア・コモディティ騰落率ランキング＝09/29営業日時点＝ 上海重油 0.78％ 大連ポリエチレン 0.15％ 大連とうもろこし -0.22％ 上海ゴム -0.55％ 上海銅 -0.56％ 上海異形鉄筋 -1.01％ ＊数値は前日比％