メインシナリオ・・・199～201円台での振幅を見せている。21日線に支持されており、もみ合いながらも上昇基調で推移するとみられる。その場合は、9月18日の高値201.27が最初のポイントとなる。ここを抜けてくると、202円の節目、203円の節目などを試すこととなろう。 サブシナリオ・・・一方、下落した場合は、200円の節目、基準線の199.61、9月23日の安値199.15、9月9日の安値198.80などがターゲットとなりそうだ