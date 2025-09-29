【新華社北京9月29日】中国共産党中央政治局は29日、会議を開き、国民経済・社会発展第15次5カ年規画（2026〜30年）の策定に関する重要事項を検討した。習近平（しゅう・きんぺい）共産党中央委員会総書記が会議を主宰した。会議は、中国共産党第20期中央委員会第4回全体会議（4中全会）を10月20〜23日に北京で開催すると決定した。中央政治局は「中国共産党中央委員会の国民経済・社会発展第15次5カ年規画（2026〜30年）策