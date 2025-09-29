昨年の高松宮記念を制したマッドクール（牡６歳、栗東・池添学厩舎、父ダークエンジェル）が現役を引退し、種牡馬入りすることが２９日、サンデーサラブレッドクラブから発表された。北海道新冠町の優駿スタリオンステーションでけい養される。今春の安田記念１０着の後、休養していた同馬は、２８日のスプリンターズＳを秋の始動戦に予定していたが、２週前追い切り後に左前脚の繋（けい）じん帯に腫れが見つかり、回避を決定