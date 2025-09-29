台風20号が29日未明、ベトナムに上陸しました。北部では竜巻も発生し、家が倒壊するなど甚大な被害も出ています。ベトナムの地元メディアなどによりますと、29日未明、台風20号がベトナムに上陸しました。この台風の影響により、大規模な洪水や停電のほか、沿岸部では高波が発生するなど甚大な被害が出ています。また、北部のニンビン省では台風と大型の竜巻が同時に発生し、多くの家に被害が出ました。このほか、電柱が折れるなど