「大川原化工機」をめぐる冤罪事件で、警視庁の当時の捜査員2人について検察審査会が「不起訴不当」としたことを受け、社長らが29日、会見を開き「起訴してもらいたい」と訴えました。大川原化工機が軍事転用可能な機械を不正輸出したとして、裏付けるための実験を担当していた警視庁公安部の捜査員2人は、不利なデータを隠して報告書を作成した疑いで2024年に告発されましたが、不起訴処分とされました。会社側の申し立てを受けた