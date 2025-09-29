俳優の萩原利久（26）が29日放送のTOKYOFM「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。」（月〜木曜後1・00）に出演。活躍に対する周囲の反応について語った。中高の先輩でもあるパーソナリティーの山崎怜奈から、直近5年の活躍について話題を振られた萩原。「国宝級イケメンランキング」に選出されたことをツッコまれる一幕があった。「ごめんだけど、学校の後輩をイケメンだと思って見たことがなかった」と笑う山崎に「そりゃ