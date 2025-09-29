お笑いコンビ「かまいたち」の濱家隆一（41）が29日にコンビのYouTubeチャンネルを更新。“謹慎処分”を受けた過去を明かした。「大人になってから怒られた話」のテーマで、濱家は「見取り図」リリーとのトークイベントのエピソードを披露。「月に1回くらいほんまに1時間立ちトークするだけのイベントやってんけど、回数重ねて慣れてきてダレてたんかな。俺がポケットに手突っ込んでしゃべってたんやて。リリーは腕組んでたか