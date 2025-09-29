千葉・木更津市で住宅2棟が燃える火事があり、火元とみられる家から1人の遺体が見つかりました。29日午前4時前、木更津市吾妻で近隣住民の女性から「建物4棟のうち、どれかから白い煙が出ている」と119番通報がありました。警察によりますと、消防車などが出動し、約2時間後に火は消し止められましたが、火元と隣の木造住宅あわせて2棟が燃えました。火元の住宅からは、高齢女性とみられる遺体が勝手口付近で発見されました。この