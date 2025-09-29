元ＴＢＳでフリーアナウンサーの加藤シルビア（３９）が２９日、都内で行われた、デジタル証券「ｒｅｎｇａ」新サービス開始記者発表会で司会を務めた。同社は加藤アナの夫・山本浩平氏が代表取締役ＣＥＯを務める。加藤アナはＴＢＳ退社後の初仕事にして、夫婦初共演。「夫は３カ月前から、この日に向けて調整してきたと話していたのですが。私も新人を思い出すように、朝から早口言葉をやってみたりして。新人のような気持ち