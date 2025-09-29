自宅で当時14歳の少女の体を触ったとして、愛知県警一宮署は29日、不同意わいせつの疑いで、同県一宮市立丹陽小の教諭小島大輝容疑者（30）＝同県江南市＝を再逮捕した。容疑を認めている。別の当時12歳の少女を車に乗せて体を触ったとして、7月に同容疑で逮捕され、その後起訴されていた。再逮捕容疑は3月3日、当時14歳の少女にわいせつな行為をした疑い。署によると、7月に逮捕した際、押収したスマートフォンを解析し、被