三菱ケミカルグループは２９日、子会社で化学事業を手がける三菱ケミカルで、５０歳以上かつ勤続３年以上の事務系社員を対象に希望退職を募集すると発表した。募集定員は定めていないが、全約１万７０００人のうち約４６００人が条件に該当するという。募集期間は１１月１７〜２８日で、退職は２０２６年２月となる。応募者には退職金に加えて特別加算金を支給し、希望者には再就職支援を実施する。三菱ケミカルグループは化