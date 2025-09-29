これ……もしかしてほむらくんが食べる分だった？キュンキュンする！高校生が恋愛ドラマのセリフを言って欲しい相手／ほむら先生はたぶんモテない4（1）白衣の下はダサいTシャツ、階段を上がればすぐに息切れし、生徒とふざけて一緒にお説教までくらってしまう、ちょっと残念な生物教師・ほむら先生。そんな先生にストレートな恋心をぶつけるのが、ぼっち系女子高生・蓮見さん。少しずつ変化してきた2人の関係もいよいよ3年目。卒