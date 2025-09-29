WurtSが11月26日にリリースするニューEP『デジタル・ラブ』より、新曲「UPDATE feat. Deu & Ito (PEOPLE 1), Moto (Chilli Beans.)」のライブ映像が公開された。 （関連：【映像あり】WurtS、新曲「UPDATE feat. Deu & Ito (PEOPLE 1), Moto (Chilli Beans.)」ライブ映像） 同映像は、7月にPEOPLE 1、Chilli Beans.と共催したスリーマンイベント『UPDATE』でサプライズ披露した際のライブ映像だ。