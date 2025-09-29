バスケットボールB3リーグの結果です。おととい（27日）、きのう（28日）と行われた開幕2連戦、トライフープ岡山はアウェーで山口パッツファイブと、香川ファイブアローズはホームで新潟アルビレックスBBと対戦し、いずれも2連勝の好スタートを切りました。