富山第一銀行は２９日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想と配当予想の修正を発表した。経常利益予想を９２億円から１４７億円（前期比２２．５％減）、最終利益予想を６０億円から１００億円（同２５．１％減）に引き上げた。あわせて配当予想を中間・期末各１８円の年３６円の予想から、中間・期末各２８円の年５６円（前期は３４円）に増額修正した。有価証券関係損益が当初予想より増加する。 出所：MINKABU PRESS