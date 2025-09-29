（台北中央社）野球のBFAアジア選手権は28日、中国福建省の平潭で決勝が行われ、台湾は日本に0―11で完封負けし、2大会続けて準優勝となった。上位4チームによるスーパーラウンドでは台湾、日本、韓国が2勝1敗で並んだため、決勝戦はTQB（得失点差率）が高かった台湾と日本で行われた。台湾はこの日、米大リーグ・シンシナティ・レッズ傘下マイナーの林盛恩が先発したが、立ち上がりから制球に苦しんで3点を奪われ、1死しか奪えず