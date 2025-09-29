29日の日経225オプション2025年10月限（最終売買日10月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万2369枚だった。うちプットの出来高が6847枚と、コールの5522枚を上回った。プットの出来高トップは4万1000円の659枚（30円安62円）。コールの出来高トップは4万7000円の1406枚（30円安105円）だった。 コールプット