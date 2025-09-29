29日の日経225オプション2025年11月限（最終売買日11月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は3137枚だった。うちプットの出来高が2286枚と、コールの851枚を上回った。プットの出来高トップは2万4000円の260枚（5円安11円）。コールの出来高トップは5万円の174枚（32円安93円）だった。 コールプット 出来高前