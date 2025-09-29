29日の日経225オプション2025年12月限（最終売買日12月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は225枚だった。うちプットの出来高が175枚と、コールの50枚を上回った。プットの出来高トップは2万円の57枚（4円安12円）。コールの出来高トップは6万円の22枚（2円安4円）だった。 コールプット 出来高前日比 価格