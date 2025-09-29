上田綺世と渡辺剛が所属するフェイエノールトは現地９月28日、エールディビジ第７節でフローニンゲンと敵地で対戦。１−０で勝利を飾った。このゲームで決勝ゴールを奪ったのが、上田だった。スコアレスで迎えた50分、敵陣ペナルティエリア内で左からのクロスに反応して、豪快にダイビングヘッドを叩き込んでみせた。これで上田はリーグ戦７戦６発。オランダメディア『drimble』によると、得点ランキング単独トップに立った