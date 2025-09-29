【その他の画像・動画等を元記事で観る】 櫻井翔と中条あやみがMCを務めるTBS『ドラマでクイズ！THEキリヌキ』が、10月3日20時55分より放送されることが決定した。 ■名作ドラマの名シーンを切り抜いてクイズで出題！ 第2弾も超豪華メンバーが集結 名作ドラマの名シーンを切り抜いてクイズで出題する本番組。クイズに正解し、最もポイントを取ったチームは、ドラマ愛No.1の栄冠と、豪華副賞を手に入れ