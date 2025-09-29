格闘技イベント「RIZIN.51」は28日、名古屋市・IGアリーナにて開催。第13試合で行われたフェザー級タイトルマッチでは現王者ラジャブアリ・シェイドゥラエフ（キルギス）がビクター・コレスニック（ロシア）を1ラウンドわずか33秒でマットに沈めてTKO勝ちを飾った。「RIZIN」の榊原信行CEOは初防衛したキルギス出身の24歳との写真を公開し「この漢の底が見えません……恐るべし。皆さん、大晦日誰と見たいですか