登山家の野口健氏（52）の長女・野口絵子さん（21）が29日、自身のインスタグラムを更新し、「第58回ミス日本コンテスト2026」のファイナリストに選出されたことを明らかにした。【写真】ミス日本ファイナリストに選出…野口健の長女・野口絵子長文心境も絵子は「ご報告」として、選考のショットや賞状の写真を掲載。「私は幼い頃から自然と向き合いながら生きてきました。そこから感じた『美しさ』とは、自然の循環と共にあ