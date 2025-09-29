危険運転致死傷罪の要件見直しを検討する法制審議会の部会＝29日午後、法務省自動車運転処罰法が定める危険運転致死傷罪の要件見直しを検討する法制審議会（法相の諮問機関）の部会が29日開かれ、新たな制度のたたき台が示された。現在は数値が設定されていない高速度と飲酒の規定に、基準となる数値を明示。最高時速が60キロを超える道路で50キロ上回るか、最高時速60キロ以下の道路で40キロ上回れば対象とする案と、それぞれ60