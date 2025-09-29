豊田自動織機が発売した、トラックへ荷物を自動で積み込める国内初のフォークリフト「リノバオートノマス」豊田自動織機は29日、トラックへ荷物を自動で積み込める国内初のフォークリフト「リノバオートノマス」を発売した。フォークリフトは数センチ単位の操作が求められるため、停車位置が一定ではないトラックでの自動化は難しいとされていた。体力的な負担が大きい積み込み作業の人手不足に対応する。年間50台の販売を目