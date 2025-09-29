大分市の一般道で2021年、時速194キロで乗用車を運転して右折車と衝突し男性を死亡させたとして、自動車運転処罰法違反の危険運転致死罪に問われた男の控訴審初公判が29日、福岡高裁であり、判決期日が来年1月22日に指定された。