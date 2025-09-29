29日、韓国・仁川港に到着した中国人団体観光客ら（聯合＝共同）【ソウル共同】韓国で29日、中国人団体観光客を対象にしたビザ免除の入国が始まった。3人以上の団体が対象で最長15日間の滞在が可能。来年6月30日まで実施する。聯合ニュースが報じた。韓国政府は、10月1日の中国の国慶節（建国記念日）に伴う大型連休などを控え、期間中に約100万人の訪韓を見込む。経済活性化や中韓関係の改善にも期待する。報道によると、29日