ウクライナへの侵攻を続けるロシアの脅威に備えるため、ドイツでは14年ぶりに徴兵制が復活する可能性が高まっています。政府は「ヨーロッパ最強軍」の目標を掲げていますが、若い世代には動揺が広がっています。【写真を見る】ドイツ14年ぶりに“徴兵制”復活かロシアの脅威に備えるためも若い世代「待遇は軍の方が絶対にいい」「まったく関心がない」ドイツのベルリン郊外で開かれた博物館が主催する航空フェスティバル。家族連