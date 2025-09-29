【2025年9月28日】お米5kgの店頭売価平均4286円、平均売価3996円流通POSデータサービス「RDS-POS」を提供するマーチャンダイジング・オンが、スーパー業態 約3500店舗規模の速報データを活用し、日本の食卓に欠かせないお米（5kg単位）の店頭売価平均および平均売価（加重平均）のリアルタイムデータ提供を開始。2025年9月28日、お米5kgの「店頭売価平均」は4286円。対前日+39円、対前週+34円、対前月+241円、対前年+1272円となり