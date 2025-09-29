剣道の授業に参加したバージニア小学校の児童大内小学校東かがわ市西村 香川県東かがわ市の小学生が29日、オーストラリアの小学生と交流しました。 東かがわ市の大内小学校を訪れたのは、オーストラリアのバージニア小学校など3校の児童や教員ら約30人です。 バージニア小学校は2023年度から大内小学校と文通やオンライン授業で交流していて、今回、修学旅行で東かがわ市を訪れ