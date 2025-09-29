資料 中国六大学野球秋季リーグは、9月28日、第4週の2日目が行われ、開幕から無傷の8連勝で東亜大学（山口県）が、最終週（第5週）を待たず優勝を決めました。東亜大は春に続き2季連続の優勝です。 勝ち点1差で東亜大を追いかけ、逆転勝利を目指した吉備国際大学（岡山県）は2－3で周南公立大に競り負け、優勝の可能性が消滅しました。 この他、岡山県勢では、環太平洋大学が広島文化学園大と延長11回まで戦