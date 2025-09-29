アニメ『光が死んだ夏』の第2期制作が決定し、ビジュアルが解禁。原作者・モクモクれん、キャラクターデザイン・高橋裕一のお祝いイラスト、辻中佳紀役の小林千晃、ヒカル役の梅田修一朗からコメントが到着した。【写真】原作者・モクモクれん、キャラクターデザイン・高橋裕一によるアニメ第2期制作決定お祝いイラスト『このマンガがすごい！』2023（宝島社刊）のオトコ編第1位にランクインした、新進気鋭の作家・モクモクれ