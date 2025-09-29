にいさとるによる新世代の不良漫画を実写映画化した『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』（12月5日公開）より、コンセプトアートが撮影セットとして立ち上がった姿を映した特別映像が公開された。【動画】原作・アニメに登場する“あの店”が現実に！物語は、ケンカしか能のない主人公・桜遥（水上恒司）が、最強を目指して入学した風鈴高校を舞台に展開。かつて不良の巣窟だった同校は今や“防風鈴（WIND BREAKER）”と呼ば