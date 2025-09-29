米大リーグ、レギュラーシーズン最終戦のマリナーズ戦で55号本塁打を放ち、塁を回るドジャース・大谷翔平＝28日、シアトル（共同）今季の大谷（ドジャース）を数字で振り返ると、得点数は自己最多の146まで積み上げ、メジャーで断トツの記録を残した。今月中旬に「1番を打っている以上、打点以上に大事だと思っている」と話した通り、リードオフマンとしての役割を果たした。強打者の指標となる出塁率と長打率を足した「OPS」