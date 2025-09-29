会談前に、スリランカのディサナヤカ大統領（左）と握手する石破首相＝29日午前、首相官邸石破茂首相は29日、スリランカのディサナヤカ大統領と官邸で会談した。同志国軍に防衛装備品を供与する「政府安全保障能力強化支援（OSA）」として、スリランカ海軍に無人航空機（UAV）を初めて供与することで合意した。インド洋の要衝に位置するスリランカと安保分野で連携し、シーレーン（海上交通路）の安定を確保する狙いがある。20